Känguru-Experte gewinnt Tanzwettbewerb für Wissenschaftler

Weliton Menário Costa, ein Doktorand der Australian National University (ANU) in Canberra, sei zum Gesamtsieger des «Dance Your PhD Contest 2024» gekürt worden, nachdem er die Jury mit seinem höchst kreativen und skurrilen Tanzbeitrag «Kangaroo Time (Club Edit)» beeindruckt habe, teilte die Hochschule mit und jubelte: «Vom Känguru-Flüsterer zur globalen Tanz-Sensation.» «Dance Your PhD» ist ein weltweiter Wettbewerb, der seit 2008 ausgetragen wird. Wissenschaftler sollen dabei ihre Forschungsergebnisse durch Tanz zum Ausdruck bringen.

WELI war 2017 aus seiner Heimat nach Canberra gezogen, um dort über Tierverhalten zu promovieren. Drei Jahre verbrachte er damit, die Verhaltensunterschiede einer Gruppe von mehr als 300 Östlichen Grauen Riesenkängurus in Victoria zu untersuchen. «Wir haben herausgefunden, dass Kängurus gerne in Gruppen Kontakte knüpfen, aber kleinere soziale Kreise bevorzugen», erklärte er. «Und wie beim Menschen manifestieren sich Känguru-Persönlichkeiten schon früh im Leben.» Unter anderem zeigten auch bei den Beuteltieren Geschwister oft ähnliche Wesensarten.

Die Vielfalt der Tänze, vom klassischen Ballett über Twerking bis zu brasilianischen Dance Moves, spiegelten die Bandbreite der Känguru-Persönlichkeiten in ihrem gesamten Spektrum wider, «von mutigeren Typen bis hin zu schüchterneren Exemplaren», hieß es. In dem Video wird - in Anlehnung an die Beuteltiere - auch gehüpft.