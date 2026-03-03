Debatte um Zeitumstellung

Kanadas Provinz British Columbia stellt Zeit nicht mehr um

Einmal sollen die Uhren in und um Vancouver noch vorgestellt werden - dann bleibt es dabei. British Columbia schafft die Zeitumstellung ab. Anderswo wird darüber noch diskutiert.

Die kanadische Provinz British Columbia will künftig die Zeit nicht mehr umstellen. (Archivfoto) Foto: Britta Pedersen/dpa
Die kanadische Provinz British Columbia will künftig die Zeit nicht mehr umstellen. (Archivfoto)

Vancouver (dpa) - Die westkanadische Provinz British Columbia rund um die Metropole Vancouver will künftig die Zeit nicht mehr umstellen. Am kommenden Wochenende sollen die Uhren zum letzten Mal eine Stunde vorgestellt werden, teilte Gouverneur David Eby mit. Bei dieser Zeit solle es dann bleiben, weitere Umstellungen nicht mehr geben. 

«Bei dieser Entscheidung geht es nicht nur um Uhren», sagte Eby. «Es geht darum, das Leben für Familien einfacher zu machen, Störungen für Geschäfte zu reduzieren und eine stabile, blühende Wirtschaft zu unterstützen.»

Ziel der Zeitumstellung ist es, das Tageslicht besser ausnutzen zu können. Kritiker zweifeln den Energiespareffekt allerdings immer wieder an. Weltweit gibt es Diskussionen darüber, die Zeitumstellung abzuschaffen. Auch die EU hatte sich eigentlich bereits dafür ausgesprochen. Das Thema liegt allerdings seit Jahren auf Eis.

