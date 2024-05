Kann die Waschmaschine Socken fressen?

Die dunkle Jahreszeit gilt als Einbruchszeit - ist das wirklich so? Und leben Menschen in Deutschland immer unsicherer in den eigenen vier Wänden? Das klärt dieser Faktencheck.

Fakten: Kommen Socken bei ihren Runden in der Trommel in die Dichtung an der Tür, können sie bei manchen Geräten durch einen Spalt in dieser Gummilippe in das Innere der Waschmaschine gezogen werden, erläutert Joshua Jahn, Projektleiter der Energieberatung der Verbraucherzentrale Brandenburg. Daher fräßen manche Waschmaschinen wirklich Socken.