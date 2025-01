Kind durch Kugelbombe verletzt - Verdächtiger identifiziert

Berlin (dpa) - Nach der Explosion einer sogenannten Kugelbombe in der Silvesternacht in Berlin-Tegel mit einem lebensgefährlich verletzten Kind hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter identifiziert. Der 17 Jahre alte Verdächtige sei über Hinweise aus der Bevölkerung über das eigens eingerichtete Internetportal gefunden worden, teilte die Polizei mit. Zwei Wohnungen seien am Dienstagmorgen durchsucht worden. Weitere Informationen sollten noch folgen.