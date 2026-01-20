Bild
Backofen explodiert

Kind legt Thermometer in Backofen und löst Explosion aus

Ein Neunjähriger will seine Mutter davon überzeugen, dass er Fieber hat - und kommt dabei auf eine nicht ganz ungefährliche Idee.

Es ist niemand verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Es ist niemand verletzt worden. (Symbolbild)

Schwandorf (dpa) - Um seine Mutter davon zu überzeugen, dass er krank ist, hat ein neun Jahre alter Junge in der Oberpfalz ein Thermometer in den Backofen gelegt - kurze Zeit später ist es darin explodiert. Auf rund 200 Grad sei der Backofen voreingestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Vorfall in Schwandorf berichtet.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Neben der Feuerwehr sei auch die Polizei vor Ort gewesen. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand. Durch das Quecksilber im Thermometer könne man den Backofen nun aber nicht mehr zur Zubereitung von Lebensmitteln verwenden, so der Sprecher. Das Gerät müsse ausgetauscht werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brand in Rödermark: Backofen ist «regelrecht explodiert»
Drei Schwerverletzte

Brand in Rödermark: Backofen ist «regelrecht explodiert»

Ausgangspunkt eines verheerenden Brandes mit mehreren Verletzten ist die Küche. Die Polizei teilt neue Erkenntnisse mit.

29.07.2025

Brand in Grundschule - Neunjähriger ist Tatverdächtiger
Kriminalität

Brand in Grundschule - Neunjähriger ist Tatverdächtiger

Nach einem Brand in einer Darmstädter Grundschule Ende Juni ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Der Tatverdächtige ist nicht strafmündig.

14.07.2025

Neunjähriger auf Funpark-Rampe schwer verletzt
Nach Sturz mit Cityroller

Neunjähriger auf Funpark-Rampe schwer verletzt

Mit einem Cityroller fährt ein Junge auf einer Rampenanlage - und stürzt. Das hat schwere Folgen.

21.04.2025

Vermisster Neunjähriger nach zwei Tagen unverletzt gefunden
Notfälle

Vermisster Neunjähriger nach zwei Tagen unverletzt gefunden

Zwei Tage lange wurde intensiv nach einem vermissten Neunjährigen aus Rhede gesucht. Jetzt ist er wieder aufgetaucht - gesund und wohlbehalten, bei seiner Mutter.

16.05.2024

Bayern

Passau: Neunjähriger nach Lkw-Unfall weiter in Behandlung

Bei einem tragischen Lastwagen-Unfall in der Innenstadt starben am Freitag eine Mutter und ihre elfjährige Tochter. Der neun Jahre alte Sohn wird noch im Krankenhaus behandelt.

30.12.2023