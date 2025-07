Brand in Erdgeschosswohnung

Mehrere Verletzte nach Wohnungsbrand in Mehrgeschosser

Eine Wohnung in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus gerät in Brand. Ein Schwerverletzter muss reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.