Nach Tod einer 86-Jährigen: Fahrlässigkeit als Brandursache

Viernheim (dpa/lhe) - Nachdem eine 86 Jahre alte Frau in Viernheim (Bergstraße) bei einem Wohnungsbrand gestorben ist, gehen die Brandermittler von Fahrlässigkeit als Brandursache aus. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Am Abend des 1. Mai hatte es in einem Mehrfamilienhaus in einer Wohnung gebrannt. Die Bewohnerin wurde aus dem Haus gebracht, starb jedoch noch am Einsatzort. Eine Obduktion ihrer Leiche habe ergeben, dass es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gegeben habe, hieß es jetzt. Auch ein technischer Defekt oder vorsätzliche Brandstiftung könnten ausgeschlossen werden. Man gehe von einem «fahrlässigen Umgang mit Feuer» aus.