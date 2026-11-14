Kind wird in Berlin von Bus überfahren und stirbt

Berlin (dpa) - Ein Kind ist in Berlin von einem Bus überfahren worden und gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge stürzte es aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Fahrrad zu Boden und wurde von dem Bus überrollt. Das Kind sei noch vor Ort gestorben, teilte die Polizei in ihrem WhatsApp-Kanal mit. Auch die Mutter sei verletzt worden und werde medizinisch behandelt. Sie stehe unter Schock. Zum Alter des Kindes machte eine Sprecherin auf Anfrage zunächst keine Angaben.