Kita-Erzieher soll sechs Kinder missbraucht haben

Gießen/Grebenhain (dpa) - Ein 34-jähriger Kita-Erzieher aus dem hessischen Vogelsbergkreis ist wegen Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden. Der nicht vorbestrafte Mann stehe unter dringendem Verdacht, sechs Jungen im Alter von etwa vier Jahren während seiner Berufsausübung sexuell missbraucht und auch kinderpornographische Inhalte hergestellt zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen mit. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Übergriffen gekommen sei.

Bei seiner Vorführung beim Ermittlungsrichter habe sich der Mann zu den Vorwürfen nicht geäußert. Er sei bereits in einer Justizvollzugsanstalt, hieß es.

Ermittlungen im Darknet

Auf die Spur des Mannes waren Polizei und Staatsanwaltschaft durch Ermittlungen auf einschlägigen Portalen im Darknet gekommen. Zunächst sei gegen ihn wegen des Verdachts auf Besitz kinderpornographischer Inhalte ermittelt worden. Bei einer Durchsuchung seien dann zahlreiche Datenträger und weitere Beweismittel bei dem 34-Jährigen sichergestellt worden. Dabei fanden die Ermittler Bilder und Videos. Bis zu seiner Festnahme soll der Mann als Erzieher in einer Kita in Grebenhain gearbeitet haben.