Absturz von Kleinflugzeug: Geringe Schäden bei Stahlkonzern

Familie an Bord

Kleinflugzeug in Brasilien abgestürzt - zehn Menschen tot

Kurz nach dem Start stürzt ein Flugzeug mitten in die Stadt Gramado, in einer von deutscher Einwanderung geprägten Gegend. Der Flieger trifft mehrere Häuser, an Bord ist eine zehnköpfige Familie.