Kleinflugzeug stürzt in Italien ab - drei Deutsche verletzt

Trient (dpa) - Bei einem Flugunfall in Norditalien sind drei Deutsche verletzt worden. Ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna geriet im Trentino in eine technische Störung und verlor während des Fluges rasch an Höhe, wie die Behörden mitteilten. Der Pilot versuchte nach ersten Erkenntnissen, auf einer Skipiste notzulanden. Dabei prallte die Maschine heftig auf abschüssiges Gelände.

An Bord waren nach Angaben der italienischen Bergrettung ein Mann und eine Frau im Alter von Anfang 60 sowie ihre etwa 20 Jahre alte Tochter. Alle drei stammen demnach aus München. Ein Insasse wurde schwerer verletzt, die beiden anderen kamen mit leichteren Verletzungen davon. Sie mussten alle mit Hubschraubern in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen werden.

Foto: -/Italienische Bergrettung/dpa Einsatzkräfte mussten die drei Insassen aus dem Flugzeug bergen und versorgen.

Familie kann Notruf selbst absetzen

Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag im Gebiet von Brentonico. Das kleine Flugzeug kam auf einer Piste des Skigebiets San Valentino zum Stillstand. Den Notruf konnten die Insassen noch selbst absetzen. Daraufhin rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Bergretter aus. Die Einsatzkräfte mussten die drei Insassen aus dem Flugzeug bergen und versorgen.