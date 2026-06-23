Kannibalismus-Verdacht

Klinikmitarbeiter in Ungarn nimmt Leichenteile nach Hause

Ein Budapester Krankenträger soll menschliche Leichenteile gesammelt und teils verzehrt haben. Die Polizei fand bei ihm zahlreiche Überreste und Fotos.

Ein Budapester Krankenträger soll laut Polizei menschliche Leichenteile gesammelt und teils auch gegessen haben. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Ein Budapester Krankenträger soll laut Polizei menschliche Leichenteile gesammelt und teils auch gegessen haben. (Symbolbild)

Budapest (dpa) - Ein Krankenträger einer Klinik in Ungarn soll Leichenteile gesammelt und in seiner Wohnung aufbewahrt haben. Das teilte die Polizei mit und ermittelt gegen den 30-Jährigen. Zu dem mutmaßlichen Fall von Kannibalismus soll es in der Hauptstadt Budapest gekommen sein.

Bei einer Hausdurchsuchung hätten Beamte unter anderem menschliche Knochen, einen kompletten Unterschenkel, einen Handrücken, mehrere Schädel und ein präpariertes menschliches Gesicht sichergestellt. In den Verhören habe der Mann angegeben, dass er sich zu menschlichen Körperteilen hingezogen fühle und auch schon welche gekocht und verzehrt habe. 

Die Leichenteile habe er sich teils an seinem Arbeitsplatz beschafft, teils habe er sie auf Friedhöfen in Ungarn und in der benachbarten Slowakei ausgegraben. Über seine krankhafte Leidenschaft habe er freimütig im Familien- und Freundeskreis gesprochen, hieß es weiter. Von seiner «Sammlung» habe er Fotos angefertigt, die gleichfalls sichergestellt wurden. 

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Der Krankenträger war bereits am 17. Juni vorläufig festgenommen worden. Derzeit sei er unter gerichtliche Aufsicht gestellt. Die Strafbehörde ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Störung der Totenruhe.

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