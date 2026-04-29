Kriminalität

Leichenteile nahe Konstanz gefunden - Mann festgenommen

Grausiger Fund im Thurgau: Auf einem Grundstück werden Leichenteile entdeckt. Wer ist das Opfer? Die Ermittlungen laufen, ein Verdächtiger sitzt bereits in Haft.

Schweizer Polizei findet Leichenteile in der Nähe von Konstanz (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Schweizer Polizei findet Leichenteile in der Nähe von Konstanz (Symbolbild)

Wigoltingen (dpa) - Die Schweizer Polizei hat bei Ermittlungen in einem mutmaßlichen Tötungsfall auf einem Grundstück rund 20 Kilometer südwestlich von Konstanz menschliche Überreste gefunden. Sie hatte am Dienstag zuvor schon einen 50-jährigen Schweizer unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung, wie sie mitteilte. 

Der Mann war in einer Beziehung mit einer 51 Jahre alte Frau. Ihre Verwandten hatten sie im Januar als vermisst gemeldet, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Nationalität der Frau wollte er keine Angaben machen. Ob es sich bei den menschlichen Überresten um diese Frau handelt, klären zurzeit Rechtsmediziner. Dies könne einige Tage in Anspruch nehmen, sagte der Sprecher. Der Einsatz fand am Dienstag auf einem Grundstück mit Einfamilienhaus in Engwang in der Gemeinde Wigoltingen im Kanton Thurgau statt.

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