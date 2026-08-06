Knatternde Legende: Bangkoks Tuk-Tuks vor dem Aus?

Bangkok (dpa) - Es ist ein Geräusch, das zu Bangkok gehört wie goldene Tempel, Garküchen und der Duft von Zitronengras: das knatternde «tuk-tuk-tuk» der dreirädrigen Motorrad-Rikschas. Kaum ein Tourist verlässt Thailands Hauptstadt, ohne wenigstens einmal in einem der offenen Gefährte durch das Verkehrschaos gerast zu sein – vorbei an Straßenständen und Wolkenkratzern, den tropisch-warmen Fahrtwind im Gesicht.

Doch der ikonische Sound könnte bald verstummen. Die thailändische Verkehrsbehörde hat einen Entwurf für eine neue Verordnung veröffentlicht - und lässt derzeit öffentlich darüber diskutieren, benzinbetriebene Tuk-Tuks wegen ihrer Lärm- und Luftverschmutzung aus Bangkoks Zentrum zu verbannen. Noch ist nichts beschlossen. Aber allein die Tatsache, dass die Regierung ein solches Verbot ernsthaft prüft, zeigt, wohin die Reise geht: Die Zukunft soll elektrisch sein. Und das ist sie in gewisser Weise auch schon.

E-Tuk-Tuks sind im Kommen

Leise Elektro-Tuk-Tuks sind längst keine Seltenheit mehr. Mehrere Hersteller produzieren sie bereits für den thailändischen Markt. Zunehmend werden die modern ausgestatteten Dreiräder als Taxi oder Shuttle eingesetzt. Mittlerweile gibt es auch einen App-basierten Fahrdienst namens MuvMi, der ausschließlich E-Tuk-Tuks einsetzt. Sie verursachen weder Abgase noch das legendäre Motorengeräusch - und genau in letzterem liegt für Thailand-Fans das Dilemma.

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Foto: Carola Frentzen/dpa Elektro-Tuk-Tuks können mittlerweile per App gerufen werden.

Sollten die qualmenden Knatterkisten wirklich ausrangiert werden, dürfte das für viele Bangkok-Fans ein kleiner Kulturschock sein. Denn Tuk-Tuks sind mehr als ein Verkehrsmittel: Sie gehören zu den meistfotografierten Motiven der Stadt.

Eine Deutsche berichtet von ihrem emotionalen Spagat zwischen Nostalgie und Klimaschutz. «Ich träume schon lange davon, meiner Nichte irgendwann Bangkok zu zeigen», sagt die Berlinerin Annika, die regelmäßig nach Thailand reist. «Und ein kleiner Teil von mir ist traurig, dass sie das Knattern und den Trubel vielleicht nicht mehr erleben wird.» Aber lieber wolle sie ihrer Nichte eine Stadt zeigen, in der sie atmen könne, als eine, die im Abgasnebel ersticke.

Gleichzeitig seien die wilden Tuk-Tuk-Fahrten schon irgendwie Kult: «Der Benzingeruch, das Geknatter, sich hinten auf der Bank kreischend festzuhalten - das gehört irgendwie zu Bangkok dazu», erzählt sie und lächelt bei dem Gedanken.

Tatsächlich empfehlen Reiseführer eine Fahrt fast ebenso selbstverständlich wie den Besuch des Königspalastes oder des liegenden Buddhas im Wat Pho. Allerdings gibt es auch Schattenseiten. Die Fahrpreise müssen ausgehandelt werden und liegen häufig sogar deutlich über denen klimatisierter Taxis - zumindest für Ausländer.

Chronische Luftverschmutzung

Für viele Einheimische wiederum sind die Dreiräder längst kein romantisches Symbol mehr, sondern vor allem laut und ein zusätzlicher Verursacher der notorisch schlechten Luft in der Megametropole. Vor allem während der Trockenzeit kämpft Bangkok regelmäßig mit gefährlich hohen Feinstaubwerten. Immer wieder müssen Schulen wegen extremer Luftverschmutzung schließen, und die Behörden rufen die Bevölkerung auf, möglichst im Haus zu bleiben.

Foto: Carola Frentzen/dpa Eine Fahrt durch Bangkok mit dem warmen Fahrtwind im Haar ist eine beliebte Touristenattraktion.

In dieses Bild passen Tuk-Tuks mit ihren jahrzehntealten Benzinmotoren immer weniger. Nach Angaben der Verkehrsbehörde sind die meisten Gefährte zwischen 10 und 50 Jahre alt. Ende Juni waren in Bangkok mehr als 8.500 Tuk-Tuks zugelassen. Dem stehen landesweit bislang erst gut 1.000 elektrisch angetriebene Tuk-Tuks gegenüber.

Die Dreirad-Taxis rauschen übrigens schon seit den 1960er Jahren durch Bangkok, lange bevor Skytrains und Shoppingmalls das Stadtbild prägten. Damals ersetzten sie die Fahrradrikschas (Samlor).

Bevölkerung darf mitdiskutieren

Die Überlegungen sind derweil noch in einem frühen Stadium: Die Behörden wollen nicht einfach ein Verbot verhängen, sondern holen derzeit die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger in einer öffentlichen Konsultation ein.

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Die können sich nach einem Bericht der Zeitung «Bangkok Post» noch bis zum 27. August online dazu äußern, ob sie ein Aus für Tuk-Tuks mit Verbrennermotor zur Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung begrüßen. «Alle Kommentare werden sorgfältig geprüft, bevor über den Verordnungsentwurf entschieden wird», hieß es dazu.

Fahrer sind besorgt

Viele Fahrer machen sich dennoch bereits Sorgen. «Wenn das wirklich durchgesetzt wird, dann bin ich am Ende», sagte ein Tuk-Tuk-Besitzer dem Sender Thai PBS. Er habe 500.000 Thai Baht (etwa 13.000 Euro) in den Kauf seines Dreirads investiert - auf Elektro umzurüsten, könne er sich nicht leisten.

Auch in Foren und sozialen Medien wird das Vorhaben kontrovers diskutiert. Viele Thais stimmen aber offenbar mit den Behörden überein, dass die alten Abgasschleudern mehr Nach- als Vorteile haben. «Sie mögen eine Attraktion für Touristen sein, aber mehr auch nicht», schrieb ein User. Viele Fahrer würden ausländische Gäste mit Wucherpreisen abzocken und zudem noch ständig den Verkehr blockieren.

Foto: Carola Frentzen/dpa Die Knatterkisten stehen in Bangkok allerorts am Straßenrand.

Schrille Fahrt im Disco-Tuk-Tuk

Ein anderer ärgerte sich, dass manche der Stadtflitzer abends in rollende Diskotheken verwandelt würden. Tatsächlich sind vor allem rund um die Partymeile Khao San Road und in den Ausgehvierteln entlang der Sukhumvit- und der Silom-Road zahlreiche sogenannte «Disco-Tuk-Tuks» unterwegs: Bunte Neonlichter flackern im Takt der Musik, und riesige Lautsprecher blasen laute Bässe durch die Straßen. Für so manchen Touristen ist die schrille Fahrt ein Bangkok-Highlight - für Anwohner handelt es sich um pure Lärmbelästigung.