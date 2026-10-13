Norwegisches Königshaus

König Haakon vermisst Gespräche mit seinem Papa Harald

Nach dem Tod von König Harald V. Ende August findet sich die norwegische Königsfamilie mit den neuen Umständen zurecht. Doch die Trauer hält an, wie der neue Monarch berichtet.

Der neue norwegische König spricht über die Trauer nach dem Tod seines Vaters König Harald V. (Archivbild). Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix POOL/AP/dpa
Der neue norwegische König spricht über die Trauer nach dem Tod seines Vaters König Harald V. (Archivbild).

Oslo (dpa) - Der neue norwegische König Haakon VIII. (53) hat intime Einblicke in die Trauer um seinen gestorbenen Vater König Harald V. gegeben. Er vermisse es, mit seinem Vater sprechen zu können, wenn er sich über etwas freue oder traurig sei, und ihn einfach anrufen zu können, sagte der erst seit wenigen Wochen amtierende König laut der Nachrichtenagentur NTB bei einem offiziellen Besuch der Gemeinde Narvik. Haakon zeigte sich dabei den Angaben zufolge sichtlich gerührt.

Mit dem Tod seines Vaters König Harald V. Ende August war Haakon zum neuen Monarchen des Landes geworden. In Narvik absolvierte der König den Angaben zufolge seinen ersten offiziellen Besuch in einer norwegischen Gemeinde. Hinter ihm lägen außergewöhnliche Wochen, schilderte Haakon. König zu sein sei etwas, auf das man sich zwar vorbereite, auf das man aber irgendwie doch nicht so richtig vorbereitet sei. 

Nach dem Tod ihres Mannes wird Königin Sonja (89) auf den Internetseiten des norwegischen Hofs offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses aufgeführt. (Archivbild) Foto: Lise Åserud/POOL NTB/dpa
Nach dem Tod ihres Mannes wird Königin Sonja (89) auf den Internetseiten des norwegischen Hofs offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses aufgeführt. (Archivbild)

Es erfülle ihn mit großem Stolz, Norwegen vertreten zu dürfen, sagte er laut NTB. Sein Vater habe gemeinsam mit seiner Frau Königin Sonja (89) eine «unglaublich gute Grundlage» geschaffen, auf der man weiter aufbauen könne.

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Haralds Witwe Sonja, die offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses aufgeführt wird, sei weiterhin eine «fantastische Unterstützung» für Haakons Frau Königin Mette-Marit (53) und ihn. «Es ist uns wichtig, dass auch wir sie unterstützen und ihr auch in Zukunft eine gute Stütze sind.»

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