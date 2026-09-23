Unfälle

Kolosseum nach Todessturz geschlossen

Tagsüber besuchen Zehntausende das Denkmal mitten in Rom. Bei Arbeiten in der Nacht kommt ein 22 Jahre alter Arbeiter ums Leben. Die Behörden ermitteln wegen fahrlässiger Tötung.

Bei einem Sturz in der Nacht kam ein Arbeiter im Kolosseum ums Leben. Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa
Bei einem Sturz in der Nacht kam ein Arbeiter im Kolosseum ums Leben.

Rom (dpa) - Nächtliches Drama im Kolosseum: Bei einem Sturz aus zehn Metern Höhe ist ein Arbeiter in Italiens berühmtesten Denkmal ums Leben gekommen. Der 22-Jährige war in der fast 2.000 Jahre alten Anlage mitten in Rom mit der Installation einer neuen Beleuchtungsanlage beschäftigt, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache verlor er kurz nach Mitternacht das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe. Alle Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg. 

Die Staatsanwaltschaft Rom leitete Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt ein. Zudem wurde die Arbeitsaufsicht eingeschaltet. Sie soll klären, ob Sicherheitsvorschriften missachtet wurden. Das viel besuchte Denkmal war zur Zeit des Unglücks kurz nach Mitternacht längst geschlossen. Am Mittwoch wurde es für wenige Stunden geöffnet, dann blieben die Türen für den Rest des Tages für Touristen jedoch dicht. 

Italiens Kulturminister Alessandro Giuli sprach von einem «tragischen Ereignis, das uns bestürzt und fassungslos macht». Das Kolosseum wurde im ersten Jahrhundert nach Christus als Schauplatz für Gladiatorenkämpfe und andere Spektakel erbaut. Mit mehr als 15 Millionen Besuchern pro Jahr ist es die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Italien. Seit 1980 gehört das Amphitheater zum Unesco-Weltkulturerbe.

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