Wahrzeichen Roms

Kolosseum nach Todessturz wieder offen

Drei Tage lang blieb das Kolosseum nach dem tödlichen Sturz eines Arbeiters geschlossen. Nun strömen wieder Tausende in das Wahrzeichen Roms – doch viele Fragen zum tödlichen Unfall sind noch offen.

Die Gewerkschaften fordern strengere Kontrollen. (Archivbild) Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse/AP/dpa
Die Gewerkschaften fordern strengere Kontrollen. (Archivbild)

Rom (dpa) -  Nach dem tödlichen Sturz eines jungen Arbeiters ist das Kolosseum in Rom wieder für Besucher geöffnet. Das größte antike Amphitheater der Welt war für drei Tage geschlossen worden, nachdem ein 22-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch bei einem Sturz aus zehn Metern Höhe unter nicht geklärten Umständen ums Leben gekommen war.

Der Arbeiter war in der fast 2.000 Jahre alten Anlage mitten in der italienischen Hauptstadt mit der Installation einer neuen Beleuchtungsanlage beschäftigt. Zur Zeit des Unglücks kurz nach Mitternacht war das viel besuchte Denkmal längst geschlossen. Am Mittwoch wurde es zunächst für wenige Stunden geöffnet, dann blieben die Türen für den Rest des Tages für Touristen jedoch dicht.

Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft Rom ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Es wird unter anderem untersucht, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Nach Informationen der Zeitung «La Repubblica» prüfen die Ermittler zudem die Qualifikation des 22-Jährigen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Gewerkschaft fordert strengere Kontrollen

Das Kolosseum ist nun aber trotz laufender Ermittlungen wieder fast vollständig zugänglich. Lediglich die rund zehn Quadratmeter große Unglücksstelle bleibt abgesperrt. Rund 25.000 Besucher wurden insgesamt für den Tag der Wiedereröffnung erwartet, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Kulturminister Alessandro Giuli hatte die Wiedereröffnung am Vortag angekündigt. Zugleich teilte die Regierung mit, man werde mit den Gewerkschaften über die Sicherheit bei Arbeiten an Kulturstätten sprechen. Die Gewerkschaft CGIL kritisiert insbesondere den Einsatz von Subunternehmen und fordert strengere Kontrollen.

Das Kolosseum wurde im ersten Jahrhundert nach Christus als Schauplatz für Gladiatorenkämpfe und andere Spektakel erbaut. Mit mehr als 15 Millionen Besuchern pro Jahr ist es die meistbesuchte Sehenswürdigkeit in Italien. Seit 1980 gehört das Amphitheater zum Unesco-Weltkulturerbe.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kolosseum nach Todessturz geschlossen
Unfälle

Kolosseum nach Todessturz geschlossen

Tagsüber besuchen Zehntausende das Denkmal mitten in Rom. Bei Arbeiten in der Nacht kommt ein 22 Jahre alter Arbeiter ums Leben. Die Behörden ermitteln wegen fahrlässiger Tötung.

23.09.2026

Rom verstärkt Polizeikontrollen rund um Kolosseum
Weltberühmtes Amphitheater

Rom verstärkt Polizeikontrollen rund um Kolosseum

Immer wieder kommt es am Kolosseum zu Diebstählen und Übergriffen. Die Behörden reagieren mit einer neuen Sicherheitszone und mehr Kontrollen.

28.08.2026

McCartney im Kolosseum?
Konzerte in Roms Wahrzeichen

McCartney im Kolosseum?

Roms Wahrzeichen ist vor allem ein Platz für Touristen - fast 15 Millionen pro Jahr. Mit Popkonzerten will der neue Direktor nun die Römer zurückholen. Im Gespräch sind prominente Namen.

15.10.2025

Denkmäler

Wand im Kolosseum in Rom zerkratzt: Tourist identifiziert

Das Kolosseum ist das Wahrzeichen von Rom - und fast ein Heiligtum. Etwas ins Mauerwerk des beinah 2000 Jahre alten Bauwerks zu ritzen, wird nicht geduldet und mit drakonischen Strafen geahndet.

30.06.2023

Italien

Tourist zerkratzt Wand in Kolosseum in Rom - Minister empört

Das Kolosseum gilt als das Symbol der italienischen Hauptstadt. Ein Tourist verewigte nun den Namen seiner Freundin in dem rund 2000 Jahre alten Bauwerk. Ihm könnte eine saftige Geldstrafe drohen.

26.06.2023