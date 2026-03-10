Nahe Ecuador

Kolumbiens Polizei beschlagnahmt über eine Tonne Kokain

Im Grenzgebiet zu Ecuador stellt Kolumbiens Polizei über eine Tonne Kokain sicher. Erst kürzlich waren bei einem internationalen Anti-Drogen-Einsatz mehrere Anlagen zerstört worden.

Kolumbiens Polizei hat nahe der Grenze zu Ecuador mehr als eine Tonne Kokain in einem Drogenlabor beschlagnahmt. (Archivbild) Foto: Álvaro Tavera/colprensa/dpa
Kolumbiens Polizei hat nahe der Grenze zu Ecuador mehr als eine Tonne Kokain in einem Drogenlabor beschlagnahmt. (Archivbild)

Barbacoas (dpa) - Kolumbiens Polizei hat nahe der Grenze zu Ecuador mehr als eine Tonne Kokain in einem Drogenlabor beschlagnahmt. Die Droge sei in einem Labor in der Gemeinde Barbacoas im Departamento Nariño entdeckt worden, das von den Sicherheitskräften zerstört worden sei, teilte Präsident Gustavo Petro über die Plattform X mit. Die Region im Südwesten des Landes gilt als wichtiger Korridor für den Kokainschmuggel.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Erst kürzlich hatten Kolumbien, die USA und Ecuador bei einer gemeinsamen Anti-Drogen-Operation mehrere Kokainlabore zerstört. Insgesamt fünf Anlagen in den Departamentos Putumayo und Nariño wurden dabei laut Verteidigungsminister Pedro Arnulfo Sánchez ausgehoben. Zwei Labore hätten Kokain produziert, drei weitere Kokapaste verarbeitet. Auch bei dem Einsatz wurden rund 1,3 Tonnen Kokain sowie große Mengen chemischer Vorprodukte beschlagnahmt.

Kolumbien gilt als weltweit größter Produzent von Kokain. Große Mengen der Droge werden über Nachbarländer wie Ecuador oder über Seewege Richtung Nordamerika und Europa transportiert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kolumbien und USA zerstören fünf Kokainlabore nahe Ecuador
Kriminalität

Kolumbien und USA zerstören fünf Kokainlabore nahe Ecuador

Kolumbiens Behörden gelingt zusammen mit Partnern ein Schlag gegen den internationalen Drogenschmuggel. Mehrere Drogenlabore werden zerstört. Ihre Kapazität: Bis zu sieben Tonnen Kokain im Monat.

06.03.2026

Kolumbien beschlagnahmt 27 Tonnen Kokain auf hoher See
Drogenschmuggel

Kolumbien beschlagnahmt 27 Tonnen Kokain auf hoher See

Die USA werfen der Regierung in Bogotá vor, nicht genug gegen den Drogenschmuggel zu unternehmen. Jetzt gelingt Kolumbiens Marine ein harter Schlag gegen die Kartelle - ganz ohne Blutvergießen.

21.12.2025

Weltweit wohl größte Bande mit Kokain-Jachten hochgenommen
Drogen

Weltweit wohl größte Bande mit Kokain-Jachten hochgenommen

Mit einem Zugriff der Polizeien mehrerer Länder ist die wohl größte Bande von Kokainschmugglern auf Segeljachten zerschlagen worden. Sie brachten den südamerikanischen «Schnee» nach Spanien.

21.07.2024

Kriminalität

Zoll findet halbe Tonne Kokain in Hamburg Hafen

In einem Container findet der Hamburger Zoll 520 Päckchen Kokain zwischen Bananen versteckt. Adressiert war die Ladung an eine Frankfurter Firma.

01.02.2024

Kriminalität

Peruanische Polizei beschlagnahmt über drei Tonnen Kokain

Drogenschmuggel sorgt in Lateinamerika für brutale Gewalt und Korruption - die Ware selbst geht vor allem in die USA und nach Europa. Jetzt hat die Polizei in Peru einen besonders großen Fund gemacht.

25.10.2023