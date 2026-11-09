Zum 15. November

Konkurrenz für die Wählscheibe: 50 Jahre Tastentelefon

Ein Tastentelefon macht das Wählen bequemer, doch Anschluss und Apparat bleiben Sache der Post. Der Weg zur Wahlfreiheit bleibt lang.

Wählscheiben, Tasten - vor 50 Jahren kam in Deutschland Bewegung in das Telefon-Design. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Wählscheiben, Tasten - vor 50 Jahren kam in Deutschland Bewegung in das Telefon-Design. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Statt die Wählscheibe zu drehen, tippt man die Nummer ein: 1976 hält dieser Telefonkomfort in beiden deutschen Staaten Einzug. Im Westen kommt ein neuer Postapparat auf den Markt, im Osten entsteht zunächst eine kleine Testserie. Eine echte Wahl haben die Kunden damit aber nicht. Bis zur kompletten Öffnung des Telefonmarktes vergehen Jahrzehnte.

Ein neuer Apparat für den Westen 

Neues Tastenfeld, alte Technik. (Symbolbild) Foto: Martin Schutt/dpa
Neues Tastenfeld, alte Technik. (Symbolbild)

Am 15. November 1976 stellt die Deutsche Bundespost den «Fernsprechtischapparat 751» vor, kurz FeTAp 751. Nach Angaben der Deutschen Telekom, der Nachfolgerin der Post, kommt das Gerät Anfang 1977 offiziell auf den Markt. Wer ein Telefon mit Tasten will, kann es nun mieten - aber eben nur bei der Post. 

Das erste Tastentelefon ist der FeTAp 751 allerdings nicht. Schon 1964 stellt Siemens das Gerät «Etafon» vor, und für Firmen und Behörden gibt es Telefonanlagen, die ebenfalls mit Tasten arbeiten. In den USA werden Tastentelefone sogar seit 1963 angeboten. Die Bundespost erfindet die Tasten also nicht, sondern macht sie für viele Haushalte im Westen Deutschlands nutzbar.

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Ein Anfang in der DDR

Im Fernmeldewerk Nordhausen wird 1976 eine erste kleine Serie mit Tasten gebaut. Das berichtet der damalige Betriebsdirektor Rainer Arnold in einem Zeitzeugenbericht aus dem Jahr 2014. Demnach sollen nach der Leipziger Frühjahrsmesse binnen eines Vierteljahres 100 Geräte entstehen. Sie gehen aber an Institutionen zum Testen, darunter das Zentralkomitee der SED. Von Tastentelefonen für die Bevölkerung kann 1976 keine Rede sein. 

Laut Arnold scheitert eine größere Produktion vor allem an fehlenden Bauteilen. Die benötigten Chips dürfen zunächst nicht aus dem Westen importiert werden; erst ein Eingreifen des zuständigen Ministers macht die kleine Serie möglich. Größere Stückzahlen lassen Arnold zufolge bis Ende der 1980er Jahre auf sich warten. Für die Menschen ist ohnehin wichtiger, überhaupt einen Telefonanschluss zu bekommen. 

Schnellere Bedienung, gleiche Technik

Spürbar ist die Neuerung vor allem bei der Bedienung. Bei der Wählscheibe muss jede Ziffer bis zum Anschlag gedreht und dann wieder losgelassen werden. Mit den Tasten geht das deutlich schneller und bequemer. Am Gesprächsaufbau selbst ändert sich dagegen wenig. Das Telefon ist im Prinzip ein neues Gehäuse für die bekannte Technik.
 

So ging das früher: Ganz ruhig an der Scheibe drehen. (Symbolbild) Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
So ging das früher: Ganz ruhig an der Scheibe drehen. (Symbolbild)

Viele Kunden bleiben deshalb zunächst bei der Wählscheibe. Auf dem Portal Teltarif wird daran erinnert, dass Funktionen wie Wahlwiederholung oder Kurzwahltasten noch fehlten - zudem fiel für die Tastenausführung eine Monatsmiete von damals 3,30 D-Mark (1,69 Euro) an. 1979 kommt mit dem FeTAp 791 ein ähnlich aussehendes Modell mit Wählscheibe hinzu. Erst in den 1980er Jahren setzt sich das Tippen allmählich durch.

Das Postmonopol bleibt zunächst bestehen

Am Postmonopol ändert die neue Tastatur nichts. Die Postapparate im Westen bleiben Mietgeräte im Besitz der Bundespost, in der DDR bleibt das Telefonwesen ohnehin in staatlicher Hand. Dass sich etwas ändern muss, ist aber schon früh zu hören. 1981 fordert die «Zeit», endlich Wettbewerb im Gerätemarkt zuzulassen: «Wo sonst schreiben staatliche Instanzen vor, welcher Ofen, welcher Kühlschrank und welches sonstige Haushaltsgerät an das öffentliche Elektrizitätsnetz angeschlossen werden darf?»

Die echte Wahlfreiheit kommt schrittweise. Am 1. Juli 1989 endet im Westen mit der Postreform das Monopol auf Endgeräte. Seitdem dürfen Kunden zugelassene Telefone auch bei anderen Anbietern kaufen und anschließen. Die letzte große Hürde fällt am 1. Januar 1998, als die Telekom ihr Monopol auf Festnetz-Gespräche verliert. Zwischen dem ersten Tastentelefon der Post und dem freien Markt liegen gut zwei Jahrzehnte - ein langer Weg, bis jeder Anbieter und Apparat selbst wählen kann.

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