Produktrückruf

Kontaminierter Sand - Woolworth ruft Spielzeug zurück

Woolworth stoppt den Verkauf von «Stretcherz Slammerz»: Möglicherweise kontaminierter Sand sorgt für einen Rückruf der Spielfiguren.

Der Discounter Woolworth ruft Spielzeug wegen einer möglichen Kontamination zurück. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Discounter Woolworth ruft Spielzeug wegen einer möglichen Kontamination zurück. (Symbolbild)

Unna (dpa) - Der Discounter Woolworth ruft bundesweit Spielfiguren zurück, weil der darin verwendete Sand möglicherweise kontaminiert ist. Es handelt sich um die Spielfigurenserie «Stretcherz Slammerz», wie das Unternehmen im nordrhein-westfälischen Unna über das Portal «Lebensmittelwarnung.de» mitteilte. Genauere Angaben zur Kontaminierung machte Woolworth dabei nicht.

Die Figuren mit der Kennzeichnung EAN 5050835105345 und der Auftragsnummer 409557/00 seien in allen Woolworth-Geschäften aus dem Verkauf genommen worden. Bereits gekaufte Artikel könnten gegen volle Kostenerstattung zurückgegeben werden. Für Kunden wurde eine Servicehotline bereitgestellt.

