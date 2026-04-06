Korinth: Deutsche Touristin von einstürzendem Balkon getötet

Korinth (dpa) - Eine 43 Jahre alte Touristin aus Deutschland ist im Raum der griechischen Hafenstadt Korinth bei einem Unglück ums Leben gekommen. Ein Balkon eines Gebäudes stürzte ein und begrub die Frau unter sich. Dies berichtet der griechische Rundfunk (ERTNews).

Die Frau war mit ihrem Mann und ihren drei Kindern im Alter von vier, sieben und zehn Jahren in Griechenland, um die Osterfeiertage zu verbringen. Am Karsamstag besuchte die Familie eine örtliche Taverne. Auf dem Heimweg ging sie am Gebäude vorbei, als der Balkon plötzlich einstürzte und die Frau traf. Sie starb noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Ihr Ehemann und die beiden jüngeren Kinder blieben unverletzt, befinden sich jedoch in einem Schockzustand. Das zehnjährige Kind erlitt eine Kopfverletzung, ist aber nicht in Lebensgefahr, wie örtliche Medien berichteten.

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Anwohner erzählten, dass das Gebäude seit vielen Jahren verlassen war. In letzter Zeit seien zwar Renovierungsarbeiten durchgeführt worden, allerdings habe man dafür weder Absperrgitter noch Warnbänder angebracht.