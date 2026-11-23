Berlin (dpa) - Nach einem Feuer in einem Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg geht die Polizei von einem besonders schweren Fall von Brandstiftung aus. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass ein Patient sein Bett in seinem Zimmer im ersten Obergeschoss eines Gebäudeteils in Brand gesetzt hat. Bei dem Feuer am Sonntagabend wurden 15 Menschen verletzt.