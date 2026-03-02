Königsfamilie erleichtert

Kronprinz über Norwegens König: «Es geht ihm besser»

Während seines Urlaubs auf Teneriffa kommt Norwegens König Harald V. plötzlich ins Krankenhaus. Jetzt gibt sein Sohn Kronprinz Haakon ein Update zum Gesundheitszustand des Monarchen.

König Harald V. ist auf dem Weg der Besserung. (Archivbild) Foto: Fredrik Varfjell/NTB/dpa
König Harald V. ist auf dem Weg der Besserung. (Archivbild)

Oslo (dpa) - Der norwegische König Harald V. (89) erholt sich langsam von dem Infekt, den er sich im Urlaub auf Teneriffa eingefangen hatte. «Es geht ihm besser», sagte sein Sohn Kronprinz Haakon zu Wochenbeginn dem norwegischen Rundfunk. «Er spricht gut auf die Behandlung an.» 

Der Thronfolger bedankte sich für die Anteilnahme, die der beliebte König erfahren habe. Harald V. war vor einer knappen Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden, ist inzwischen aber wieder entlassen. 

Den Urlaub auf der Kanaren-Insel setzt Europas ältester amtierender Monarch nun mit Königin Sonja (88) fort. Immer wieder hat Harald V. mit Krankheiten zu kämpfen.

