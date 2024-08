10 Jahre «Die Höhle der Löwen»: Judith Williams kehrt zurück

Ein Investor habe zugesagte Mittel nicht eingezahlt: Aus diesem Grund meldet Georg Kofler für seine Online-Platform The Social Chain AG Insolvenz an.

Die Jubiläumsstaffel mit acht neuen Folgen beginnt am 2. September um 20.15 Uhr bei Vox und auf RTL+. «Nostalgisch wird es in der Jubiläums-Folge am 23. September. Die beiden "Ur-Löwen" Jochen Schweizer und Frank Thelen kehren einmalig zurück ins Rudel und haben viel zu erzählen», so der Sender.