Mälzer und Jamie Oliver kochen - «emotionalste Staffel»

Hamburg (dpa) - Auf dieses Kochduell mussten Fans des Hamburger Fernsehkochs Tim Mälzer lange warten: In der neuen Staffel der Vox-Sendung «Kitchen Impossible» tritt der nicht auf den Mund gefallene Gastronom endlich gegen den britischen Fernsehkoch Jamie Oliver an. «Die neue Staffel ist auf jeden Fall die emotionalste Staffel», sagte Tim Mälzer der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.