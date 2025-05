100 Jahre Showtanzgruppe «Rockettes» - noch zeitgemäß?

New York (dpa) - Die ersten jungen Frauen kommen schon bei Sonnenaufgang, und dann scheint die Schlange vor der berühmten New Yorker Radio City Music Hall den ganzen Tag über nicht kürzer zu werden. «Audition today to join the Rockettes» steht auf dem Schild über ihren Köpfen - tanze heute vor, um Teil der «Rockettes» zu werden.