«1923» - Western-Saga mit Harrison Ford und Helen Mirren

London (dpa) - Von den Machtkämpfen der Rancher in «Yellowstone» über das Comeback eines Mafia-Paten in «Tulsa King» zu den Machenschaften im knallharten Ölgeschäft in «Landman» - Taylor Sheridan hat in den vergangenen Jahren ein erfolgreiches Serien-Imperium aufgebaut, das wächst und wächst. Seine Geschichten handeln von der rauen Realität des amerikanischen Westens, von Gesetzlosigkeit, Rache und den Folgen von Kolonialisierung und Modernisierung.