Magdeburg (dpa) - Es ist der 29. August 2005. Der Song «Durch den Monsun» einer Schülerband aus Sachsen-Anhalt schießt auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Von diesem Tag an muss die Mutter von Bill und Tom Kaulitz oft und lange ohne ihre beiden 15-jährigen Zwillinge sein. «Ich war stolz wie Bolle. Und dann ging ich ein paar Tage durch leere Zimmer. Und ich habe geweint.» Weil Kinder in dem Alter normalerweise keinen Nummer-eins-Hit landen und sich so früh abnabeln. «Aber sie waren eben keine normalen Kinder.»

Gefühlt immer die Außenseiter

Es sind Worte wie die von Simone Charlotte Kaulitz, die exemplarisch für die Karriere der Band Tokio Hotel im Allgemeinen und Bill und Tom Kaulitz im Speziellen stehen. Stolz, Erfolg und Glamour konkurrieren mit Druck und dem Gefühl von Fremdbestimmtheit. Im Sommer 2005 werden aus Schülern über Nacht Weltstars. Mehr als ein Vierteljahrhundert später gibt es Tokio Hotel immer noch. Was ist das für eine Band, die über sich sagt: «Wir waren immer schon die Außenseiter»?

Foto: Patrick Lux/dpa Im Sommer 2005 startete die steile Karriere von Tokio Hotel mit dem Nummer-eins-Hit «Durch den Monsun». (Archivbild)

Tokio Hotel besteht aus den Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (37), Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38). Sie stammen aus dem Raum Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Das ZDF zeigt die dreiteilige Dokumentation «Tokio Hotel - Gegen alle Regeln» am 1. Dezember ab 20.15 Uhr, ab 19. November ist sie in der ZDF-Mediathek zu sehen. Am 5. Dezember moderieren Bill und Tom Kaulitz einmalig die Neuauflage der Samstagabend-Show «Wetten das..?».

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Die Dokumentation besteht aus den Folgen «Vor dem Monsun», «Der goldene Käfig» und «Wieder Wir». «Die Geschichte von Tokio Hotel hat mich fasziniert, weil sie von mehr erzählt als von Musik und Erfolg. Sie ist für mich keine klassische Bandgeschichte, sondern die Geschichte einer Freundschaft», sagt Regisseur und Drehbuchautor Timon Modersohn. Ruhm und Scheitern seien stets eine Bedrohung gewesen.

Das Tokio Hotel-«Schließfach» geöffnet

Doch Tokio Hotel hätten sich «durch jede Krise hindurch, immer wieder füreinander entschieden», so Modersohn. «Das ist für mich der eigentliche Film: die Geschichte davon, wie vier Menschen es geschafft haben, über 25 Jahre zusammenzuhalten, als Musiker, als Freunde, als Familie.» Davon berichten auch mehrere Wegbegleiter.

Foto: Martin Schutt/dpa Pool /dpa Tokio Hotel lieben die Bühne bis heute. (Archivbild)

Für Modersohns Retrospektive hat die Band «ihr Schließfach» geöffnet. Weil sie sich schon sehr früh viel begleiten ließen, konnten sie «ganz alte Materialien» für die dreimal 30 Sendeminuten zur Verfügung stellen, darunter viel Privates, sagt Bill Kaulitz. Und das habe wirklich noch niemand zuvor gesehen. «Das war schon auch viel aufräumen», erklärt Schlagzeuger Gustav Schäfer.

Die Dokumentation holt Ereignisse, Erinnerungen und Anekdoten aus der Vergangenheit ins Jetzt. Es ist nicht unbedingt das klassische «Wisst ihr noch...?» - es ist viel individueller. Der Bogen spannt sich übers anstrengende Tourleben, Promotion am laufenden Band bis hin zur aktuellen Jubiläumstour. «Es war Überforderung und hier und da auch mal Burnout», sagt Tom Kaulitz.

Isolation und Ängste als Preis des Ruhms

«Gegen alle Regeln» zeigt auch dunkle Seiten und schwierige Momente. «Wir sind nicht sehr nostalgisch», sagt Bill Kaulitz. «Aber da haben wir uns wirklich mal mit der Vergangenheit auseinandergesetzt und ein bisschen auch aufgearbeitet, würde ich sagen. Hier und da.»

Belagerte Hotels, zerrissene Klamotten, Hass und Morddrohungen - Bedrohungs- und Gefährdungslagen gab es laut Aussage des ehemaligen Security-Chefs Saki Pelka beinahe täglich. Und irgendwann rufen die ersten Hater auch «scheiß Schwuchteln». Besonders der stets schillernde und androgyn gestylte Bill Kaulitz gerät ins Visier.

Foto: Fabian Sommer/dpa Bis heute scharen Tokio Hotel eine treue Fan-Gemeinschaft um sich. (Archivbild)

Vor allem die Folge «Der goldene Käfig» erzählt von Leere, Angst, Isolation und Abschirmung. Als junge Erwachsene müssen sie immer mehr Leibwächter unter anderem wegen vermummter Hardcorefans um sich scharen - eine «toxische Beziehung» nennt es Bassist Georg Listing. «Ich habe immer versucht, es wegzulachen.» Simone Charlotte Kaulitz berichtet über diese Zeit: «Ich habe jedes Mal gebetet, dass die überhaupt nach Hause kommen. Heile.»

Band-Pause als Neuanfang

Nach einem Einbruch in das Band-Haus bei Hamburg verlassen Bill und Tom Kaulitz Ende 2010 Deutschland in Richtung Los Angeles. Georg Listing und Gustav Schäfer bleiben in der Heimat. Die räumliche Trennung führt zu einer Art Neuerfindung von Tokio Hotel. Zwischen Los Angeles und Magdeburg entsteht eine neue Form von Nähe. «Hätten wir die Pause nicht gehabt, würde es die Band heute nicht mehr geben», sagt Georg Listing.

Die Mitglieder von Tokio Hotel gehen inzwischen souveräner mit der Weltbekanntheit um - und sie sind erneut sehr präsent: Tom Kaulitz heiratet 2019 Heidi Klum, seit Juni 2024 gibt es die Netflix-Serie «Kaulitz & Kaulitz». Der Podcast «Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood» begeistert ebenso wie Gustav Schäfer bei der diesjährigen RTL-Tanzshow «Let's Dance». Noch bis 23. November läuft die nahezu ausverkaufte Arena-Tour mit 17 Konzerten.

Liebe für Tokio Hotel als Ursprung von allem