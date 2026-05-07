Musik

«30 wunderbaren Jahren» – Die Sportfreunde feiern Jubiläum

Sie lieferten den Soundtrack für das Sommermärchen 2006 und verteilen gern ein «Kompliment» – jetzt feiern die Sportfreunde Stiller Jubiläum.

Die drei Musiker lieferten 2006 mit «54, 74, 90, 2006» den Soundtrack zum Sommermärchen. Foto: Daniel Karmann/dpa
Die drei Musiker lieferten 2006 mit «54, 74, 90, 2006» den Soundtrack zum Sommermärchen.

Erlangen/München (dpa) - Ein neues Album, ein Dokumentarfilm - und jetzt erstmal eine Tournee: Die Sportfreunde Stiller feiern ihr großes Bandjubiläum durchaus gebührend. In Erlangen starteten sie ihre «Konzertreise» mit dem Titel «30 wunderbaren Jahren». Dutzende Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen es bis Oktober werden, viele davon sind ausverkauft. 

Die drei Musiker lieferten 2006 mit «54, 74, 90, 2006» den Soundtrack zum Sommermärchen, verteilen gern ein «Kompliment» und bekommen dafür seit Jahrzehnten von ihren Fans «Applaus, Applaus». Nach Angaben ihres Plattenlabels haben sie zwei Millionen physische Tonträger verkauft – ohne Stream oder Download – und mit fünf Alben sechsmal Gold und zwei Platin-Auszeichnungen eingesackt. Die Single «Ein Kompliment» wurde weltweit über 210 Millionen Mal gestreamt. 

Zum Geburtstag schenken sich die drei Musiker selbst ein neues Album: «Happy Birthday» erscheint am 12. Juni. Am 18. Mai feiert beim Dok.fest München ein Dokumentarfilm über die Band Premiere mit dem Titel «Sportfreunde Stiller – Mit dem Herz in der Hand».

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