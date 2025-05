Abor & Tynna: Höchste Platzierung eines ESC-Acts seit Jahren

Baden-Baden (dpa) - Beim Eurovision Song Contest in Basel Platz 15, in den Offiziellen Deutschen Charts jetzt Rang drei: Abor & Tynna haben mit dem deutschen Beitrag «Baller» einen gewaltigen Aufstieg um 74 Positionen von Platz 77 hingelegt. «Das ist die höchste Platzierung eines ESC-Acts seit Michael Schulte ("You Let Me Walk Alone"), der 2018 ebenfalls die dritte Position erreichte», teilen die Chartsermittler von GfK Entertainment mit.