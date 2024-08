Alain Delon soll auf seinem Anwesen beerdigt werden

Douchy (dpa) - Frankreichs Filmlegende Alain Delon soll auf seinem Anwesen La Brûlerie im zentralfranzösischen Douchy beerdigt werden, so wie er es sich wünschte. Das Begräbnis soll in kleinem Kreis Mitte dieser Woche stattfinden, berichtete der Fernsehsender BFMTV am Montag. Die Beisetzung soll in der zu diesem Zweck erbauten Kapelle erfolgen, neben seinen dort bestatteten zahlreichen Hunden. Delon («Der eiskalte Engel», «Der Swimmingpool») ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben.