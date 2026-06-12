Musik-Auszeichnung

Als jüngste Frau: Swift jetzt in Ruhmeshalle der Songwriter

Erst Filmpremiere in Los Angeles, dann Basketball-Finalspiel in New York, jetzt der nächste große Auftritt im Rampenlicht: Taylor Swift hat eine volle Woche - und das Highlight ist eine große Ehrung.

Swift wurde als jüngste Frau in der Geschichte der Einrichtung in die Ruhmeshalle der Songwriter aufgenommen. Foto: Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa
Swift wurde als jüngste Frau in der Geschichte der Einrichtung in die Ruhmeshalle der Songwriter aufgenommen.

New York (dpa) - Die US-Musikerin Taylor Swift (36) ist als jüngste Frau in die «Songwriters Hall of Fame» aufgenommen worden. Begleitet von ihrem Verlobten Travis Kelce (36) bedankte sich Swift in einer Rede mit Tränen in den Augen bei ihrer ebenfalls anwesenden Familie dafür, dass sie sie schon als junges Mädchen unterstützt hätten. «Auch wenn Worte eigentlich mein Ding sein sollten, wird es mir nie möglich sein, euch meine Dankbarkeit dafür auszudrücken, dass ihr das für mich getan habt», sagte sie. «Ihr seid der Grund dafür, dass ich heute hier bin.»

Die «Songwriters Hall of Fame» ehrt seit rund 50 Jahren herausragende Liedermacher und Liedermacherinnen. Swift wurde mit 36 Jahren als jüngste Frau in der Geschichte der Einrichtung aufgenommen. Jünger war nur Stevie Wonder, der 1983 im Alter von 32 Jahren diese Ehrung erhielt. Gemeinsam mit Swift wurden in diesem Jahr unter anderem die Musiker Alanis Morissette und Kenny Loggins sowie Paul Stanley und Gene Simmons von der Band Kiss in die Ruhmeshalle aufgenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nowitzki jetzt in Ruhmeshalle des Weltbasketballs
Hall of Fame

Nowitzki jetzt in Ruhmeshalle des Weltbasketballs

Dirk Nowitzki hat seine Karriere bereits vor sieben Jahren beendet. Doch noch immer gibt es neue Ehrungen für ihn. In Berlin kommt eine besondere dazu.

21.04.2026

The Eras Tour

Taylor Swift feiert Filmpremiere in Los Angeles

Der Hype um Taylor Swifts Konzertfilm «The Eras Tour» ist riesig. Aber jetzt hat das Warten ein Ende. In einem Einkaufszentrum fand die Premiere statt.

12.10.2023

Auszeichnungen

Basketball-Ruhmeshalle: Nowitzki sagt danke auf Deutsch

Die Aufnahmezeremonie für die neuen Mitglieder der Basketball-Ruhmeshalle sorgt für viele emotionale Momente. Auch der große Deutsche kann die Tränen nur mit Mühe zurückhalten.

13.08.2023

Basketball-Ruhmeshalle

Nowitzki: Aufnahme in Ruhmeshalle ist «Gipfel des Berges»

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht Dirk Nowitzki nicht so gerne, auf das Wochenende an der US-Ostküste freut er sich trotzdem. Sein Sport erteilt ihm dann die größtmögliche Ehrung.

11.08.2023

Basketball-Superstar

Nowitzki vor Aufnahme in Ruhmeshalle: «i-Tüpfelchen»

Deutschlands erfolgreichster Basketballer wird erneut geehrt. Die Aufnahme in die sogenannte Hall of Fame sieht Dirk Nowitzki auch als Abschluss der Feierlichkeiten.

03.08.2023