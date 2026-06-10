Filmmusik

Taylor Swift überrascht Fans bei «Toy Story 5»-Premiere

Die Sängerin präsentiert bei der Gala in Los Angeles erstmals ihren neuesten Song am Klavier - und schwärmt: Der fünfte Teil der Filmreihe sei für sie ein «Meisterwerk».

Die Sängerin hatte sich bereits zuvor als großen Fan der Filmreihe bezeichnet. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Die Sängerin hatte sich bereits zuvor als großen Fan der Filmreihe bezeichnet. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - US-Megastar Taylor Swift hat ihre Fans bei der Filmpremiere von «Toy Story 5» in Los Angeles mit einem Überraschungsauftritt begeistert. Nach der Vorführung am Dienstagabend (Ortszeit) setzte sich die 36-Jährige ans Klavier und präsentierte erstmals vor Publikum ihren neuen Song «I Knew It, I Knew You», wie auf Instagram-Videos des Animationsstudios Pixar zu sehen war. Das Lied schrieb sie eigens für den Film von Disney und Pixar.

Swift trug bei dem Auftritt ein bodenlanges, mit Strasssteinen besetztes gelbes Kleid. Anschließend sang sie mit Songwriter-Legende Randy Newman den «Toy Story»-Klassiker «You’ve Got a Friend in Me».

Swift: Neuer Film ist ein «Meisterwerk»

«Es bedeutet mir unglaublich viel, ein kleiner Teil des Universums dieser Filme zu sein», sagte die Sängerin nach Angaben des Magazins «Deadline». Der neue Teil sei «ein Meisterwerk». Swift hatte sich bereits bei der Ankündigung des Songs Anfang Juni als großen Fan der Filmreihe bezeichnet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Toy Story 5» startet am 19. Juni in den USA und am 23. Juli in Deutschland. Der letzte Teil kam 2019 auf die Leinwand. Der erste Film schrieb 1995 als erster vollständig computeranimierter Spielfilm Filmgeschichte. Das Abenteuer um die Spielzeugfiguren Woody und Buzz Lightyear brachte Regisseur John Lasseter einen Extra-Oscar für Entwicklung und Anwendung innovativer Technik ein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Taylor Swift mit neuem Song - für «Toy Story 5»
Ankündigung auf Insta

Taylor Swift mit neuem Song - für «Toy Story 5»

Fans von Taylor Swift dürfen sich freuen: Am Freitag gibt es einen neuen Song des US-Popstars. Der gehört zur Fortsetzung einer Filmreihe, die die 36-Jährige schon als Kind liebte.

01.06.2026

Taylor Swift nennt ihren Lieblings-Swift-Song
Leute

Taylor Swift nennt ihren Lieblings-Swift-Song

US-Musikerin Taylor Swift soll in einer Talkshow ihre Favoriten unter allen ihren Liedern nennen. Den ersten Platz belegt ein wehmütiges Lied.

11.12.2025

Selena Gomez gibt Einblick in Freundschaft zu Taylor Swift
Leute

Selena Gomez gibt Einblick in Freundschaft zu Taylor Swift

Als Teenager dateten die US-Popstars Selena Gomez und Taylor Swift beide ein Mitglied der Jonas Brothers. Was war das Beste, das die beiden Frauen aus den Beziehungen mitnahmen?

08.08.2025

Klavier-Panne bei Taylor-Swift-Konzert in Mailand
The Eras Tour

Klavier-Panne bei Taylor-Swift-Konzert in Mailand

Vor Tausenden Fans in Mailand will Taylor Swifts Klavier nicht so wie sie. Doch der Megastar ist weiter zu Scherzen aufgelegt. Nach einigen Augenblicken war das Instrument dann aber doch repariert.

15.07.2024

The Eras Tour

Taylor Swift feiert Filmpremiere in Los Angeles

Der Hype um Taylor Swifts Konzertfilm «The Eras Tour» ist riesig. Aber jetzt hat das Warten ein Ende. In einem Einkaufszentrum fand die Premiere statt.

12.10.2023