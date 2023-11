Amira Pocher spricht über ihre Trennung

Köln (dpa) - Moderatorin Amira Pocher hat in einem Podcast über ihre Gefühlslage nach dem Wirbel um ihre Trennung von Comedian Oliver Pocher gesprochen. «Ich bin körperlich und physisch an meine Grenzen gekommen, war nicht schön», sagte die 31-Jährige ihrem Bruder Ibrahim in der ersten Folge des Podimo-Podcasts «Liebes Leben».