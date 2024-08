Sandy Meyer-Wölden: Ziehe zu Oliver Pocher nach Köln

Köln (dpa) - Comedian Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden leben laut eigenen Worten wieder gemeinsam in Köln. Das erzählen die beiden in der aktuellen Folge ihres Podcasts «Die Pochers! Frisch recycelt». «Wir sind wieder offiziell da in Deutschland», sagt Meyer-Wölden (41) im Podcast.