Gauchos und das BKA - Auf dem «Traumschiff» nach Argentinien

München (dpa) - «Das Land von Tango, Fußball und Gauchos»: Wenn Florian Silbereisen mit sonorer Stimme Plattitüden aus gängigen Reiseführern kurz zusammenfasst, dann ist wieder «Traumschiff»-Zeit im ZDF. So auch an diesem Sonntag (24. November). Dann geht es für das Luxus-Schiff nach Südamerika, genauer gesagt nach Argentinien - in jenes Land eben: das von Tango, Fußball und Gauchos.