«Das Traumschiff» schippert zu Ostern nach Phuket

«Der Charme eines alten Königreiches trifft hier auf die Moderne unserer Zeit», sagt Silbereisen als Parger, auch wenn er dabei immer noch so klingt wie Silbereisen als Moderator, der beim «Adventsfest der 100.000 Lichter» den nächsten Schlager-Act ansagt.

An Bord beim «Traumschiff - Phuket»: ein frisch verheiratetes Paar, dem der einsame (Schwieger-)Vater (Andreas Schmidt-Schaller) als Überraschungsgast in den Flitterwochen auf die Nerven geht, eine Beauty-Influencerin, die die Welt (wenn überhaupt) nur noch als Insta-Hintergrund wahrnimmt, sowie ein Intrigant.

«Traumschiff» mit schwacher Quote

Zuschauer kannten Horst Naumann als freundlichen Arzt aus dem ZDF. In über 50 Jahren Laufbahn hat er ein gewaltiges Opus hinterlassen. Florian Silbereisen macht ihm ein ganz besonderes Kompliment.

Nach zuletzt reichlich absurden Folgen und Ausflügen (zum Beispiel per Schiff (!) in die Wüste von Utah) geht es in der Osterfolge wieder sehr viel gemächlicher zu - um nicht zu sagen: ganz schön langweilig.