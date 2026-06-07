Amsterdam: Harry Styles sorgt mit Zeitungsanzeige für Hype

Amsterdam (dpa) - Nach seiner Konzertreihe in Amsterdam hat sich der britische Popstar Harry Styles bei der Stadt mit einer riesigen Zeitungsanzeige bedankt und damit einen Hype im Internet ausgelöst. In der Samstagsausgabe der Tageszeitung «Het Parool» ist eine handgeschriebene Nachricht von Styles abgedruckt, in der er sich für die Gastfreundschaft bedankt. Nun gibt es einen Run auf die Zeitung.

Die Zeitungsausgabe wird auf Anzeigenportalen zum Kauf angeboten. In sozialen Medien ist die Nachfrage riesig. Inzwischen werden nach Berichten niederländischer Medien bis zu 200 Euro pro Zeitungsexemplar geboten.

Foto: Annette Birschel/dpa Harry Styles hat sich mit einer Zeitungsanzeige bei der Stadt Amsterdam bedankt.

Die Ausgabe der Zeitung ist fast überall im Land ausverkauft. Die Chefredaktion ist erstaunt über den Erfolg und erwägt nun nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP einen zweiten Druck der Samstagsausgabe.

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