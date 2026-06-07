Popmusik

Amsterdam: Harry Styles sorgt mit Zeitungsanzeige für Hype

Zehn Konzerte gab der britische Star in Amsterdam. Nun sagte er Tschüss und Danke in einer Stadtzeitung. Das führte zu einem ungewöhnlichen Run.

Harry Styles hatte in den vergangenen Wochen zehn Konzerte in Amsterdam gegeben. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Harry Styles hatte in den vergangenen Wochen zehn Konzerte in Amsterdam gegeben. (Archivbild)

Amsterdam (dpa) - Nach seiner Konzertreihe in Amsterdam hat sich der britische Popstar Harry Styles bei der Stadt mit einer riesigen Zeitungsanzeige bedankt und damit einen Hype im Internet ausgelöst. In der Samstagsausgabe der Tageszeitung «Het Parool» ist eine handgeschriebene Nachricht von Styles abgedruckt, in der er sich für die Gastfreundschaft bedankt. Nun gibt es einen Run auf die Zeitung. 

Die Zeitungsausgabe wird auf Anzeigenportalen zum Kauf angeboten. In sozialen Medien ist die Nachfrage riesig. Inzwischen werden nach Berichten niederländischer Medien bis zu 200 Euro pro Zeitungsexemplar geboten. 

Harry Styles hat sich mit einer Zeitungsanzeige bei der Stadt Amsterdam bedankt. Foto: Annette Birschel/dpa
Harry Styles hat sich mit einer Zeitungsanzeige bei der Stadt Amsterdam bedankt.

Die Ausgabe der Zeitung ist fast überall im Land ausverkauft. Die Chefredaktion ist erstaunt über den Erfolg und erwägt nun nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ANP einen zweiten Druck der Samstagsausgabe. 

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«Danke, ich liebe dich!»

Der britische Star hatte in den vergangenen Wochen zehn Konzerte in Amsterdam gegeben. «Danke, ich liebe dich!», steht dort auf Niederländisch adressiert an die Stadt Amsterdam. Auf Englisch schreibt Styles noch: «Amsterdam, man vergisst nie das erste Mal. Danke, dass ihr uns aufgenommen habt!» Der Sänger wird nun seine Tournee in London fortsetzen.

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