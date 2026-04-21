Popstar

Harry Styles mit Streichern in Berlin

Popstar Harry Styles überrascht Fans mit einem intimen Streicher-Set im Berliner Funkhaus. Bald startet der 32-Jährige seine Tour - und lässt Fans weiter auf ein Konzert in der Hauptstadt hoffen.

Am 16. Mai startet in Amsterdam die Tour des Musikers. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Am 16. Mai startet in Amsterdam die Tour des Musikers. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Popstar Harry Styles (32) hat im Berliner Funkhaus ein besonderes Musikformat eingespielt. Der britische Sänger spielte dort gemeinsam mit einem Streicherensemble einige Songs seines neuen Albums. Fans können die Aufnahmen auf YouTube ansehen. 

Der deutsche Pianist Nils Frahm war nach Angaben unter dem Video Teil des Ensembles. In dem Video ist zu sehen, wie Styles mit den Musikern im Funkhaus die Songs «Season 2 Weight Loss», «Paint By Numbers» und «Coming Up Roses» performt. Außerdem sind Aufnahmen der Berliner U-Bahn an der Oberbaumbrücke und von Styles auf einer Bank zu sehen.

Am 16. Mai startet in Amsterdam die Tour des Musikers. Deutsche Fans hatten sich enttäuscht gezeigt, dass die deutsche Hauptstadt bislang nicht auf dem Tourplan steht. Gerade weil Styles Teile des Albums in Berlin produziert hatte, hatten viele Anhänger auf einen Auftritt in der Stadt gehofft.

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Allerdings gibt es Gerüchte, dass Styles seine Tour 2027 fortsetzt - und dann auch nach Berlin kommt. Auch seine vergangene Tour ging über zwei Jahre. Styles' viertes Studioalbum «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» ist im März erschienen.

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