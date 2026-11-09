«Der Herr der Ringe»

Andy Serkis begegnet Gollum noch heute im Schlaf

Mit krächzender Stimme, riesigen Augen und spitzen Zähnen: Andy Serkis hat Anfang der 2000er Jahre die weltberühmte Rolle von Gollum verkörpert. Noch heute begegnet die Tolkien-Figur Serkis im Schlaf.

Andy Serkis führt im neuen «Der Herr der Ringe»-Ableger «The Hunt for Gollum» Regie. (Archivbild) Foto: Thomas Krych/Invision via AP/dpa
Andy Serkis führt im neuen «Der Herr der Ringe»-Ableger «The Hunt for Gollum» Regie. (Archivbild)

London (dpa) - Seine legendäre Rolle als Gollum in den «Der Herr der Ringe»-Filmen sucht Andy Serkis heute noch im Schlaf heim. «Ich habe einfach so eine lange Zeit mit Gollum gelebt», sagte der britische Schauspieler und Regisseur im Interview mit «The Sunday Times».

«Ich bin ein furchtbarer Schläfer», erzählte der 62-Jährige. «Mein Geist ist ziemlich aktiv und es war verrückt, wieder zu dem Charakter zurückzukehren, den ich vor 26 Jahren gespielt habe.» Nachts und ohne zu wissen, ob er wach ist oder schläft, denke sich Serkis manchmal: «Führe ich Regie bei dir, Gollum? Oder du bei mir? Streiten wir uns?» 

Serkis schlüpft für den neuen Ableger der Fantasy-Reihe «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» erneut in die Rolle des abtrünnigen Hobbits und führt außerdem Regie. Der Film dreht sich um Aragorns Suche nach Gollum und spielt sich zeitlich zwischen den «Der Herr der Ringe»- und «Der Hobbit»-Trilogien sowie während des ersten «Der Herr der Ringe»-Teils ab. Der Film soll im Dezember 2027 in den US-Kinos erscheinen.

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