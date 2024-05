«Herr der Ringe»-Saga wird fortgesetzt

Los Angeles (dpa) - Hollywood will mit einem neuen «Herr der Ringe»-Film in die Mittelerde zurückkehren. Warner Bros. Pictures gab das Projekt «Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» mit einem geplanten Kinostart für 2026 bekannt.

Der britische Schauspieler und Regisseur Andy Serkis (60), der in früheren «Herr der Ringe»- und «Hobbit»-Folgen die Figur Gollum spielte, ist als Hauptdarsteller und als Regisseur an Bord. Der Neuseeländer Peter Jackson, der die «Der Herr der Ringe»-Trilogie inszeniert hatte, ist gemeinsam mit seiner Ehefrau Fran Walsh als Produzent dabei, wie US-Branchenblätter berichteten.

Serkis, der auch den Schimpansen Caesar in der «Planet der Affen»-Trilogie spielte, gab 2018 mit dem Liebesdrama «Solange ich atme» sein Regiedebüt. Danach inszenierte er die Filme «Mogli: Legende des Dschungels» und «Venom: Let There Be Carnage».

Die Fantasy-Saga «Herr der Ringe» des britischen Schriftstellers J.R.R. Tolkien war die Vorlage für Peter Jacksons dreiteilige Verfilmung: «Die Gefährten» (2001), «Die zwei Türme» (2002) und «Die Rückkehr des Königs» (2003). Die Filme räumten viele Oscars ab, allein elf Auszeichnungen gingen an «Die Rückkehr des Königs».