Hirschberg-Leutershausen: Fantasy-Special im Kino

Leutershausen. Das Olympia-Kino in Hirschberg-Leutershausen lädt zu zwei Kino-Samstagen der besonderen Art ein. Es stellt zwei aktuelle Fantasy-Filme in den Mittelpunkt. Am 25. Januar und am 1. Februar stehen „Wicked“ und „Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim“ gemeinsam auf dem Programm. In beiden Filmen geht es um die Vorgeschichte zu berühmten älteren Filmen.