Hirschberg-Leutershausen: Endlich wieder Schlemmerkino

Hirschberg. In diesem Jahr geht das beliebte Schlemmerkino in Hirschberg-Leutershausen in eine neue Runde: Zwischen 7. und 10. April lädt das Olympia-Kino wieder an vier Abenden zu Gaumenfreuden und Kinogenuss. Die Akteure sind im Wesentlichen dieselben wie in den letzten beiden Jahren, aber es gibt es einen Neuzugang: Love Cooking sorgt für das Entree und den Hauptgang, Paul Demke (P & D) Catering für die Vorspeise, das Restaurant FantasTisch für das Dessert, Weine und Secco kommen vom Weingut Teutsch. Das alles wird begleitet von der wunderbaren Freddy Wonder Combo.