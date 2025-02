«Anora» und «Nickel Boys» gewinnen Drehbuch-Preise

Los Angeles (dpa) - Die Tragikomödie «Anora» und das Drama «Nickel Boys» haben bei den diesjährigen Auszeichnungen von Hollywoods Drehbuchautoren die Top-Preise abgeräumt. «Anora» gewann in der Kategorie Original-Drehbuch, «Nickel Boys» die Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch. Die Trophäen des Verbands Writers Guild of America (WGA) wurden bei Feiern in New York und Los Angeles vergeben.