Drehbücher nominiert - «Wicked» und «Anora» im Rennen

Los Angeles (dpa) - Die Drehbücher für das Filmmusical «Wicked» und die Tragikomödie «Anora» sind für die diesjährigen Auszeichnungen von Hollywoods Drehbuchautoren nominiert. Der Verband Writers Guild of America (WGA) gab die Auswahl der Kandidaten in mehreren Sparten am Mittwoch (Ortszeit) bekannt.