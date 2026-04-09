Prozesse

Anwälte von Sean «Diddy» Combs wollen Urteil aufheben lassen

Musikunternehmer Sean Combs war jahrelang einer der einflussreichsten Akteure im US-Hip-Hop. Das Urteil gegen ihn brachte schwere Vorwürfe zum Vorschein. Trotzdem könnte er jetzt freikommen.

Könnte US-Rapper Sean «Diddy» Combs bald freikommen? (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Könnte US-Rapper Sean «Diddy» Combs bald freikommen? (Archivbild)

New York (dpa) - Nach der Verurteilung des US-Rappers Sean Combs dringt seine Verteidigung nun auf eine Aufhebung des Urteils. Vor einem Berufungsgericht in New York argumentierte die Anwältin Alexandra Shapiro, Combs sei zu Unrecht verurteilt worden und habe zudem eine unüblich hohe Strafe bekommen. Der Richter nannte den Fall «außergewöhnlich schwierig». Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.

Der Musikmogul war im September 2024 wegen mutmaßlicher Sexualstraftaten in New York festgenommen und im Oktober 2025 im Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn im Juli für schuldig befunden.

Musik-Unternehmer muss noch zwei Jahre Haft ableisten

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Es handele sich «um die höchste jemals verhängte Strafe für eine Anklage dieser Art bei einer derartigen strafrechtlichen Vorgeschichte», kritisierte Combs Anwältin nun in New York. Die Staatsanwaltschaft argumentierte dagegen.

Combs war in dem vorangegangenen Verfahren vorgeworfen worden, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels hatten die Geschworenen auf unschuldig entschieden. 

Laut der US-Strafvollzugsbehörde muss Combs aktuell noch bis zum 15. April 2028 inhaftiert bleiben.

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