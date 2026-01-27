Ariel bleibt sich treu - und lässt Dschungelprüfung platzen

Murwillumbah (dpa) - In der neuen Folge des Dschungelcamps sind wieder die Fetzen geflogen - so sehr, dass Reality-Star Ariel sogar die Prüfung platzen ließ. Die 22-Jährige sollte in der vierten Folge der RTL-Sendung mit Reality-Star Eva Benetatou (33) und Sänger Gil Ofarim (43) zusammen zur Prüfung antreten - doch schon auf dem Weg dorthin kam es zum Streit zwischen Ariel und Eva, es flogen heftige Beleidigungen.

Warum wollte Ariel nicht antreten?

Als Moderator Jan Köppen die Kandidaten dann fragte, ob sie zur Prüfung antreten wollen, sagte Ariel ab: «Ich bin an erster Stelle für mich da. Und ich kann nicht mir selber untreu sein und mit solchen Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf Team machen. Das geht nicht.»

Eva hatte Ariel vorgeworfen, dass sie gerne auf Menschen draufhaue, die schon am Boden liegen. «Und wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir richtig leid», sagte Eva. Zu viel für Ariel, die in Tränen ausbrach: «Meine Tochter hat hier nix verloren.» Auf den Einwand von Moderatorin Sonja Zietlow, dass sie erneut ihre Mitcamper hängen lasse, entgegnete sie nur: «Ich bleibe mir selber einfach treu.»

Dabei standen Ariel, Eva und Gil nach zwei Runden ohne Sternen unter Druck. Ariel hatte die Prüfungen an den Vortagen nicht geschafft. Damit bleibt es für das Camp bei Reis und Bohnen. Und: Ariel muss nach dem Willen der Zuschauer in der nächsten Folge erneut in die Dschungelprüfung.

Mirja spricht über ihre Scheidung

Die älteren Teilnehmer gaben zwischen den vielen Streitereien in der neuen Folge auch Einblicke in ihre Vergangenheit: Mirja du Mont (50) sprach über die Trennung von Schauspieler Sky du Mont (78, «Der Schuh des Manitu»). «Und dann habt ihr euch einfach nicht mehr geliebt, oder wie?», fragte Ariel. «Er schon», antwortete Mirja. «Ich bin halt ein ganz anderer Mensch. Ich bin so gerne raus, und mag Festivals und Techno.»

Die beiden waren mehrere Jahre verheiratet. Sie haben einen Sohn und eine Tochter. Das Paar trennte sich 2016 - und versteht sich laut Mirja dennoch bis heute: Sie hätten nie schlecht übereinander geredet, sagte sie.

Nicole und Hardy schwelgen in Erinnerungen

Nicole Belstler-Boettcher (62) und Hardy Krüger jr. (57) erinnerten sich an die «geilen Zeiten» ihrer Kindheit. Nicole erzählte, welche Stars bei ihrer berühmten Mutter Grit Boettcher ein und aus gingen: Joachim Fuchsberger, Loriot, Romy Schneider, Barbara Schöne, Anita Kupsch, Harald Juhnke. «Das sind für mich Legenden», fasste Nicole zusammen.