Armin Laschet erlebt sich bei Lesung selbst als «00-Laschet»

Aachen (dpa) - Sich selbst als lustige Romanfigur auf einer Lesung zu erleben, dürfte nicht jedermanns Sache sein – Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet (65) hat sich davon nicht abschrecken lassen. Der CDU-Politiker besuchte in seiner Heimatstadt Aachen eine Lesung des Bestseller-Autors David Safier (59, «Miss Merkel»). Dieser las dabei – im Beisein von Laschet – Passagen aus seiner neuen Krimikomödie «00-Laschet» vor. Laschet trat sogar selbst auf die Bühne und rezitierte ebenfalls ein Kapitel.

Zur Einordnung muss man wissen: Safier verwandelt den CDU-Politiker in dem Krimi in einen fiktiven, etwas tollpatschigen Spion wider Willen. In einer Art alternativen Realität bekommt Laschet nach seiner gescheiterten Kanzlerkandidatur doch noch ein Spitzen-Amt – er wird Bundespräsident. Ungeplant muss er dann allerdings auch noch einem Geheimdienst zuarbeiten, der sich unter Schloss Bellevue versteckt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Es ist nicht anzunehmen, dass jedem Politiker eine derart ulkige Bearbeitung der eigenen Person gefallen würde. Safier zeichnet Laschet zwar als einen Menschen mit großem Herz, aber auch mit einer eher gemütlichen Attitüde. Cool wie James Bond kommt er nicht rüber. Auf dem Buchcover hält der fiktive Geheimdienst-Laschet statt einer Pistole einen Haartrockner in der Hand.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zudem steht der Slogan «Lizenz zum Lachen» auf dem Buch. Ein unglückliches Lachen von Laschet im Flutgebiet 2021 gilt als einer der Gründe, warum der CDU-Politiker nicht Kanzler wurde.

Der Humor ist wichtig

«Man muss ein bisschen Humor mitbringen», sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Lesung, die im Forum der «Aachener Zeitung» stattfand. Und den habe er. Ungewöhnlich sei die Sache für ihn natürlich dennoch. «Als ich das erste Mal hörte, dachte ich, das sei ein Scherz. Aber es ist ja ein reales Buch.» Er finde es nun auch «an sich gelungen».