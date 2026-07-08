Fußball

Auch Justin Bieber bei Halbzeitshow im WM-Finale dabei

Erstmals wird es bei einem Endspiel einer Fußball-WM zwischen den Halbzeiten ein Showprogramm geben. Shakira, Madonna und BTS waren dafür schon gesetzt - jetzt kündigen sich weitere Stars an.

Der kanadische Popstar soll während der Halbzeitshow beim WM-Finale auftreten. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/AP/dpa
Der kanadische Popstar soll während der Halbzeitshow beim WM-Finale auftreten. (Archivbild)

New York (dpa) - Noch mehr Stars für den großen Schlusspunkt: Bei der Halbzeitshow im Endspiel der Fußball-WM am 19. Juli wird auch der kanadische Popstar Justin Bieber (32) erwartet. Zudem soll während der elfminütigen Show auch der nigerianische Musiker Burna Boy gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auftreten, teilte die Hilfsbewegung Global Citizen mit.

Global Citizen produziert die Show gemeinsam mit dem Fußballweltverband FIFA und will damit auch Geld für die Unterstützung der Bildung von Kindern weltweit sammeln.

Bereits vor ein paar Wochen war angekündigt worden, dass die Pop-Ikonen Shakira (49) und Madonna (67) sowie die südkoreanische Band BTS bei der Halbzeitshow auftreten sollen, als Kurator fungiert der Coldplay-Bandleader Chris Martin.

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Das Endspiel wird im Met-Life-Stadium in East Rutherford nahe New York ausgetragen. Das Programm zur Halbzeit erinnert an die traditionellen Shows beim Super Bowl, dem Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL. Dort treten stets Mega-Stars auf.

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