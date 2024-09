Arnold Schwarzenegger bekommt in Berlin einen Ehrendoktor

Berlin (dpa) - Zum Weltstar wurde Arnold Schwarzenegger als Bodybuilder und Actiondarsteller. Später war er auch als Politiker erfolgreich. Aber als der 77-jährige Ex-Gouverneur von Kalifornien am Dienstag in Berlin-Mitte im Auditorium der privaten Hochschule Hertie School auf der Bühne kam, ging es um andere Themen: Schwarzenegger erhielt im brechend vollen Auditorium der Hochschule an der Berliner Friedrichstraße einen Ehrendoktortitel für sein Engagement gegen den Klimawandel und für die Zivilgesellschaft.